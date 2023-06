Povinnosť skladovať plyn na Slovensku by podľa ZDE zvýšila jeho cenu

Bratislava 5. júna (TASR) – Pokiaľ Národná rada (NR) SR na nadchádzajúcej schôdzi schváli novelu zákona o energetike, ktorá prikazuje dodávateľom skladovať časť plynu na území Slovenska, zvýši to jeho cenu. V pondelok na to upozornilo Združenie dodávateľov energií (ZDE). Návrh poslanca Karola Galeka (SaS) parlament v máji posunul do druhého čítania.



Združenie pripomenulo, že takmer identický návrh zamietli poslanci Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti v januári 2023, teda v čase vrcholiacej energetickej krízy, a takisto aj plénum začiatkom mája z dôvodu jeho nepotrebnosti. "Dodávatelia plynu pritom už dnes majú zo zákona povinnosť zabezpečiť plyn pre svojich odberateľov na území SR, ako aj povinnosť predkladať údaje o jej plnení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví," upozornila predsedníčka výkonnej rady ZDE Jana Ambrošová.



To, o koľko môže v prípade schválenia novely zákona parlamentom zdražieť plyn, nie je podľa združenia jasné. Poslanecký návrh, ktorý kopíruje nedávno zamietnutý vládny návrh, totiž neobsahuje ani analýzu, s akým zvýšením cien plynu musia v prípade jeho schválenia počítať domácnosti, firmy či verejný sektor. Náklady dodávateľov na splnenie nových požiadaviek z predloženej novely nie je dnes možné presne stanoviť, podľa ZDE sa však budú pohybovať v desiatkach miliónov eur.



Tiež nie je úplne jasné, akým spôsobom by sa v praxi nové povinnosti zabezpečovali aj z technického a regulačného hľadiska. Podľa Ambrošovej zákon len hovorí, že regulačný úrad zohľadní novú povinnosť v cenotvorbe.



ZDE vyzvalo poslancov parlamentu, aby novelu neschválili. Novelu zákona by tento týždeň mal prerokovať ústavnoprávny, ako aj Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, v pléne by ho mali poslanci schvaľovať na schôdzi začínajúcej 13. júna. "Schváliť na jednej z posledných schôdzí parlamentu úplne zbytočné zvyšovanie cien plynu pre domácnosti, firmy, obce asi nie je zámerom poslancov. Najmä ak dva týždne pred posunutím tohto poslaneckého návrhu do 2. čítania zamietli takmer identický vládny návrh z dôvodu, že situácia s plynom na Slovensku je pod kontrolou," konštatovala Ambrošová.