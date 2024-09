Povinnosť zamestnávateľov vypracovať plán dovoleniek nebude zrušená

Bratislava 24. septembra (TASR) - Povinnosť zamestnávateľov vypracovať na začiatku kalendárneho roka plán dovoleniek sa nezruší. Vypustením tejto povinnosti sa mala znížiť najmä administratívna záťaž v podnikateľskej oblasti. Navrhoval to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele Zákonníka práce, ktorú však Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



"Dôvodom navrhovanej úpravy je zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa, keďže pre veľkú časť zamestnávateľov je vypracovanie tohto plánu iba formálnou záležitosťou," uviedol Viskupič v dôvodovej správe.



Pripomenul, že v súčasnosti čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po dohode so zamestnancom, a to podľa plánu dovoleniek vypracovaného na začiatku kalendárneho roka. V praxi je to podľa neho odlišné, keďže termíny dovoleniek sa počas roka menia hlavne na žiadosť zamestnancov. Dochádza k tomu preto, že na začiatku roka zamestnanci častokrát nemajú predstavu, kedy a ako budú dovolenku tráviť.



"Disponovanie plánom dovoleniek pre väčšinu zamestnávateľov nepredstavuje žiadnu pridanú hodnotu, iba administratívnu záťaž. Od plánu dovoleniek sa väčšina zamestnávateľov tak či tak skôr či neskôr odchýli, a to v dôsledku zmien skladby zamestnancov, alebo v dôsledku nepredvídateľnosti životných situácií zamestnancov, kedy im vznikne potreba vziať si neplánovane dovolenku," uzavrel Viskupič.