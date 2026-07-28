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Pôvod je pri predaji čerstvého ovocia a zeleniny povinným údajom
Musí byť pri predaji jasne uvedený - nielen v obchode, ale aj na trhovisku.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Spotrebiteľ nemusí hádať, odkiaľ ovocie a zelenina pochádza. Krajina pôvodu je pri čerstvom ovocí a zelenine povinným údajom, ktorý musí byť pri predaji jasne uvedený - nielen v obchode, ale aj na trhovisku. Upozornila na to v utorok Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v súvislosti s tým, že hlavná sezóna predaja domácich melónov sa len začína, hoci v predaji sú už melóny dovezené z Talianska, Grécka či Španielska.
„Pri predaji celých melónov platia požiadavky všeobecnej obchodnej normy. Plody musia byť zdravé, dostatočne zrelé, čisté a bez poškodení, ktoré zasahujú do dužiny. Na ich povrchu by nemali byť zvyšky zeminy ani prípravkov na ochranu rastlín,“ priblížila ŠVPS.
„Obľúbeným spôsobom predaja je aj ponuka rozpolených alebo rozštvrtených melónov. V takom prípade však musí predajca zabezpečiť vhodné hygienické podmienky, aby nedošlo ku kontaminácii alebo znehodnoteniu ovocia. Rozkrájané melóny musia byť chránené pred znečistením a skladované pri vhodnej teplote, napríklad v chladiacom boxe,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
Po rozkrojení sa podľa ŠVPS totiž výrazne zvyšuje riziko mikrobiálnej kontaminácie. „Ak melón nebol pred krájaním dôkladne umytý alebo sa s ním manipulovalo v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, môžu sa do dužiny dostať baktérie, ako napríklad Escherichia coli alebo Salmonella. Práve preto je správne chladenie a hygienická manipulácia pri predaji rozkrájaných melónov mimoriadne dôležitá,“ podčiarkli veterinári. Tieto pravidla platia podľa ŠVPS nielen v obchodoch, ale aj na trhovisku.
ŠVPS poznamenala, že inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ počas letnej sezóny pravidelne kontrolujú kvalitu a označovanie melónov u pestovateľov, vo veľkoobchodných skladoch aj v maloobchodných prevádzkach. Cieľom kontrol je, aby sa k spotrebiteľom dostávalo zdravotne bezpečné, kvalitné a správne označené ovocie.
„V roku 2026 skontrolovali inšpektori 41 dávok dyne červenej v množstve 10.630,59 kg. Kontrolované dávky dyne červenej pochádzali prevažne z Maďarska, Grécka a Talianska. Jedna vzorka nevyhovela požiadavkám všeobecnej obchodnej normy pre porušenie celistvosti plodu a dužina vykazovala prítomnosť hniloby a plesne,“ dodala veterinárna správa.
„Pri predaji celých melónov platia požiadavky všeobecnej obchodnej normy. Plody musia byť zdravé, dostatočne zrelé, čisté a bez poškodení, ktoré zasahujú do dužiny. Na ich povrchu by nemali byť zvyšky zeminy ani prípravkov na ochranu rastlín,“ priblížila ŠVPS.
„Obľúbeným spôsobom predaja je aj ponuka rozpolených alebo rozštvrtených melónov. V takom prípade však musí predajca zabezpečiť vhodné hygienické podmienky, aby nedošlo ku kontaminácii alebo znehodnoteniu ovocia. Rozkrájané melóny musia byť chránené pred znečistením a skladované pri vhodnej teplote, napríklad v chladiacom boxe,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
Po rozkrojení sa podľa ŠVPS totiž výrazne zvyšuje riziko mikrobiálnej kontaminácie. „Ak melón nebol pred krájaním dôkladne umytý alebo sa s ním manipulovalo v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, môžu sa do dužiny dostať baktérie, ako napríklad Escherichia coli alebo Salmonella. Práve preto je správne chladenie a hygienická manipulácia pri predaji rozkrájaných melónov mimoriadne dôležitá,“ podčiarkli veterinári. Tieto pravidla platia podľa ŠVPS nielen v obchodoch, ale aj na trhovisku.
ŠVPS poznamenala, že inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ počas letnej sezóny pravidelne kontrolujú kvalitu a označovanie melónov u pestovateľov, vo veľkoobchodných skladoch aj v maloobchodných prevádzkach. Cieľom kontrol je, aby sa k spotrebiteľom dostávalo zdravotne bezpečné, kvalitné a správne označené ovocie.
„V roku 2026 skontrolovali inšpektori 41 dávok dyne červenej v množstve 10.630,59 kg. Kontrolované dávky dyne červenej pochádzali prevažne z Maďarska, Grécka a Talianska. Jedna vzorka nevyhovela požiadavkám všeobecnej obchodnej normy pre porušenie celistvosti plodu a dužina vykazovala prítomnosť hniloby a plesne,“ dodala veterinárna správa.