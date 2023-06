Povodne hrozia opäť, problémom môže byť aj zle nastavené poistenie

Bratislava 11. júna (TASR) - Výdatné dažde, upchaté a nestíhajúce kanalizácie v mestách, či vylievajúce sa potoky a rieky zanechávajú závažne následky na majetku aj úrode občanov. Škody každoročne dosahujú státisíce, pričom často je problémom aj zle nastavené poistenie či podpoistenie.



"Vzhľadom na čoraz častejšie výkyvy počasia a hroziace vysoké škody by už poistenie vlastného majetku malo byť samozrejmosťou," upozornil odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec. Ak je dobre nastavené, dokáže výrazne zmierniť dopady poistnej udalosti.



Potrebné je analyzovať riziká, ktoré hrozia, ako aj rozsah možných škôd z jednotlivých rizík. "Napríklad tornádo, požiar alebo povodeň dokážu majetok zničiť úplne. Voda z vodovodných zariadení, prívalový lejak, silné krúpy, alebo nepriamy úder blesku vždy spôsobia len čiastočné škody," vysvetlil odborník.



Pri vytopení sa napríklad rozlišujú dva druhy škôd. Ide o povodeň, kedy rýchlo tečúci prúd vody strháva so sebou všetko, čo mu stojí v ceste, alebo záplavy, kedy sú nehnuteľnosti aj hnuteľné veci ohrozené zvýšenou hladinou vody.



V poistení bývania sa väčšinou stretávame s balíkovým poistením, kde sú tieto parametre nastavené vopred. Rozsah aj výška krytia majú vplyv aj na cenu poistenia, s tou sa ale dá pracovať napríklad pomocou spoluúčastí. "Pri poistení nehnuteľnosti odporúčam dojednávať vyššie spoluúčasti, pri poistení domácnosti pracovať s nižšími. Je na rozhodnutí klienta, pri akej výške škody už bude oslovovať poisťovňu a do akej výšky škody sa mu to napríklad aj z časových dôvodov neoplatí," konštatoval Michalec.



Veľkým rizikom je podľa neho podpoistenie, kedy je hodnota nehnuteľnosti oveľa vyššia ako nastavená poistná suma. "Zoberme si príklad rodinného domu, ktorý by sa dnes dal postaviť za 100.000 eur. Búrka so silným vetrom z neho odniesla časť strechy a spôsobená škoda dosiahla 10.000 eur, dom je však poistený len na 70.000 eur, čo bola jeho hodnota pred piatimi rokmi. Poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie vo výške len 70 percent skutočnej škody, teda odráta z neho 30-percentné podpoistenie," priblížil odborník.



Otázkou tiež môže byť, za akých podmienok a či vôbec bude poisťovňa ochotná nehnuteľnosť poistiť. Ak sa totiž nachádza v rizikovej oblasti, nemusí to byť jednoduché. "Poistenie spravidla kryje len náhodné škody. Pravidelne sa opakujúca povodeň na tom istom mieste už náhodnou udalosťou nie je," dodal Michalec.