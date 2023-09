Povolenia na výstavbu domov v Nemecku klesajú, odvetvie žiada stimuly

Wiesbaden 18. septembra (TASR) - Povolenia na výstavbu bytových domov v Nemecku v júli 2023 strmo klesli, medziročne o 31,5 %. Oznámil to v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis. Uviedol pritom, že oslabovanie dopytu sužuje stavebný aj realitný sektor. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prudký pokles povolení prichádza v čase, keď firmy žiadajú stimuly od vlády v Berlíne na podporu odvetvia pred stretnutím s kancelárom Olafom Scholzom na budúci týždeň. Štatistický úrad pripísal pokles dopytu vysokým nákladom a ťažkostiam pri získavaní financií, čo sú faktory, ktoré prehĺbili stres v širšom sektore.



Nemecké úrady vydali v júli 2023 povolenia na výstavbu 21.000 bytov, čo je o 9600 menej ako rok predtým. Za prvých sedem mesiacov roka sa počet povolení znížil o 28 %. Nemecko si dalo za cieľ postaviť 400.000 bytov ročne, no má problém ho splniť.



Pokles povolení na výstavbu rodinných domov za prvých sedem mesiacov 2023 boli ešte výraznejší, a to v prípade samostatne stojacich domov o 37 % a v prípade dvojdomov až o 53 %.



Nízke úrokové sadzby v uplynulých rokoch prispeli k rozmachu výstavby a podnietili záujem o nemecké nehnuteľnosti, ktoré sú považované za bezpečné a stabilné ako celá krajina. Prudký nárast úrokových sadzieb ukončil tento trend a priviedol niektorých developerov do platobnej neschopnosti, keďže obchody zamrzli a ceny sa znížili.



Tim-Oliver Müller, šéf nemeckej federácie stavebného priemyslu, tlačí na vládu, aby poskytla odvetviu balík núdzových opatrení, ktorý by zahŕňal zníženie dane z predaja nehnuteľností a rozšírenie úverového programu s nízkou úrokovou sadzbou na podporu novej výstavby bytov.



Pripomenul, že pokles povolení na výstavbu rezidenčných nehnuteľností sa prehlbuje. Ak spolková vláda na budúci týždeň na samite o bývaní nerozhodne o zmene tohto trendu, nedostatok bytov v Nemecku sa "zabetónuje", uviedol vo vyhlásení.