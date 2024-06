Odborníčka: Povolenie odkladu platenia dane nie je automatické

Bratislava 25. júna (TASR) - Už len pár dní ostáva firmám, ktoré si odložili daňové priznanie do konca júna, na jeho podanie a zaplatenie dane. Podnikateľom sa však môže stať, že na to nemajú dostatok financií. Aby sa v takej situácii vyhli daňovej exekúcii, môžu požiadať o odklad platenia dane alebo o jej uhradenie v splátkach. Finančná správa im však nemusí automaticky vyhovieť.



"V prípade, že daňový subjekt nesplní zákonom stanovené podmienky, ktoré sa posudzujú pri schválení žiadosti, správca dane nevyhovie povoleniu odkladu platenia alebo plateniu dane v splátkach. A to napríklad, ak tvrdenie, ktoré uvedie v žiadosti, nebude dostatočne podložené dôkazmi, prípadne, ak je daň po splatnosti viac ako 24 mesiacov," vysvetlila partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Ina Kováčová Bečková.



Medzi podmienky patrí napríklad to, ak by zaplatením dane bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb, ktoré sú na jeho výživu odkázané. Prípadne, ak podnikateľovi poklesli príjmy pre mimoriadnu situáciu, a preto nemôže zaplatiť dane v lehote splatnosti. Takouto situáciou môže byť napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma. Ďalšou podmienkou môže byť, ak by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády. Podnikateľ môže v žiadosti uviesť aj iné preukázateľné závažné dôvody, pre ktoré nemôže zaplatiť daň.



"Dobrou správou je, že správca dane neposudzuje splnenie týchto podmienok v prípade, ak o povolenie odkladu alebo splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt," zdôraznila odborníčka. Toto hodnotenie robí finančná správa podľa presne stanovených pravidiel. Zohľadňuje napríklad to, či firma podala daňové priznanie v stanovenej lehote, uviedla správnu výšku dane, zaplatila dane v stanovenej lehote, prípadne či platí colné dlhy alebo daň z pridanej hodnoty (DPH).



Ak podnikateľ požiada o odklad platenia dane alebo jej zaplatenie vo viacerých splátkach a daňový úrad takejto žiadosti vyhovie, nezaplatenú daň nezačne vymáhať v exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane tiež nebude musieť platiť úrok z omeškania. "Výška úroku sa vypočítava z dlžnej sumy, štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je na úrovni 4,25 % a od počtu dní omeškania s platbou. Na základe týchto údajov správca dane vyrubí úrok z omeškania," priblížila Bečková.



Žiadosť je teda potrebné podávať včas, ešte pred splatnosťou dane. V predstihu by mali firmy komunikovať aj s daňovým úradom. "Ideálne je to už vtedy, keď sa firme finančná situácia zhorší a vie, že nebude schopná daň zaplatiť v stanovenej lehote alebo v určenej výške," zdôraznila odborníčka.



Podnikatelia, ktorí podajú žiadosť o odklad platenia dane alebo jej uhradenie v splátkach, však musia počítať aj s poplatkami. Správny poplatok je v tomto prípade 9,50 eura. "Správca dane môže tiež odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach podmieniť zabezpečením dlžnej sumy," upozornila Bečková. Zároveň sa za dobu povoleného odkladu platí úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky.