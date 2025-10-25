< sekcia Ekonomika
Povolenky ETS2 zatiaľ ceny dreva ani jeho dostupnosť neovplyvnili
Ušetriť na cene sa podľa lesníkov dá napríklad takzvanou samovýrobou dreva, kde sa cena pohybuje za listnaté drevo od 15 do približne 30 eur za m3.
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) – Ceny palivového dreva sa u najväčších dodávateľov od minulého roka výraznejšie nezmenili a lesnícke podniky neevidujú ani výraznejšie rastúci záujem o toto palivo. To by sa však mohlo zmeniť po zavedení emisných povoleniek pre domácnosti, známych ako ETS2, ktoré zvýšia ceny fosílnych palív, teda plynu či uhlia. Tvrdé palivové drevo sa dá v súčasnosti kúpiť za približne 70 eur za kubický meter (m3) vrátane dane z pridanej hodnoty.
„Lesy Slovenskej republiky v súčasnosti neevidujú zvýšený dopyt po palivovom dreve. Predaj prebieha v priebehu roka rovnomerne a nepozorujeme nárast záujmu ani v súvislosti s pripravovaným zavedením mechanizmu ETS2. Krátkodobé výkyvy v dopyte majú spravidla regionálny charakter a súvisia najmä s príchodom zimných mesiacov,“ uviedla hovorkyňa podniku Laura Tettingerová.
Podobne reagovali aj Vojenské lesy a majetky (VLM) s upozornením, že štátny podnik VLM nemá zameranú svoju činnosť na výrobu palivového dreva. „Obyvateľom z blízkych miest a obcí ponúkame možnosť ‚samovýroby‘ palivového dreva priamo v lesných porastoch zo zvyškovej haluziny po ťažbách, najmä v zimných a jarných mesiacoch,“ priblížila spoločnosť.
Emisné povolenky pre domácnosti ETS2, ktoré plánuje zaviesť EÚ po roku 2027, prinesú rast nákladov prostredníctvom zvýšenej ceny palív na vykurovanie rodinných domov, ktoré využívajú zemný plyn, uhlie alebo vykurovacie oleje. Vykurovaní drevom sa však povolenky netýkajú, keďže ide o obnoviteľný zdroj energie.
Predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník však upozornil na previazanosť cien palivového dreva s cenami iných energetických surovín. Hoci je podľa neho aj u súkromných vlastníkov lesa situácia v dopyte a cenách dreva pokojná, nedá sa vylúčiť rast cien. „Obávame sa európsky očakávaného vonkajšieho vplyvu - nárastu cien plynu a opakovania situácie spred troch až štyroch rokov, keď ceny dreva vyleteli extrémne nahor,“ pripomenul Ovseník.
Rast cien palivového dreva v dôsledku zavedenia emisných povoleniek očakáva aj česká Asociácia pre ekologické vykurovanie drevom. „V praxi to znamená, že pokiaľ používate kachle, krb alebo kotol na drevo, systém ETS2 sa vás priamo nedotýka. Avšak zmeny v cenách energií môžu mať nepriamy vplyv,“ upozornila asociácia. Domácnosti podľa nej môžu hľadať alternatívy k fosílnym palivám zaťaženým emisnými povolenkami, čo nasledovne ovplyvní dostupnosť a cenu dreva či drevených peliet.
Hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda prirovnal emisné povolenky k uťahujúcej sa slučke, ktorá má postupne rastúcou cenou prinútiť všetky domácnosti k prechodu na bezemisné energie. Sú nástrojom na dosiahnutie cieľov Green Dealu EÚ, to znamená uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050.
Dostatok palivového dreva na trhu je ovplyvnený aj dopytom spracovateľov dreva v sortimente vláknina. Ten je totiž cenovo aj technickými požiadavkami veľmi podobný palivovému drevu. Vplyv na cenu paliva má tiež dopyt zo zahraničia.
Ušetriť na cene sa podľa lesníkov dá napríklad takzvanou samovýrobou dreva, kde sa cena pohybuje za listnaté drevo od 15 do približne 30 eur za m3. Je to podľa Tettingerovej najmä formou spracovania zvyškov po ťažbe, vývratov, suchárov či vybraných porastov do 50 rokov.
