Povolili uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal v piatok (22. 5.) rozhodnutie, ktorým sa povoľuje uvádzanie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) do prevádzky. Rozhodnutie je aktuálne doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, informoval ÚJD na svojej internetovej stránke.
Rozhodnutie je zverejnené po obdobie 15 dní na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli, na Ústrednom portáli verejnej správy, úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR, na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR na webovom sídle úradu a na dočasných úradných tabuliach vybraných obcí.
Rozhodnutie bude doručené a oznámené uplynutím posledného dňa tejto lehoty. ÚJD informoval, že proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na úrad jadrového dozoru.
Slovenské elektrárne naposledy informovali o postupe výstavby 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach vlani na jar, keď na bloku spustili horúcu hydroskúšku. Tretí blok EMO spustili do prevádzky na jeseň roku 2023. Kedy sa dá očakávať zavezenie paliva do 4. bloku a jeho reálne spustenie, zatiaľ nie je jasné. Termín bude závisieť aj od prípadných odvolaní proti tomuto rozhodnutiu.
