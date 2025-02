Powell: Ekonomika je silná, s redukciou sadzieb sa netreba ponáhľať

Washington 11. februára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sa nemusí ponáhľať s redukciou úrokových sadzieb, keďže ekonomika je "dostatočne silná," nezamestnanosť nízka a inflácia nad inflačným cieľom Fedu. Uviedol to v utorok šéf Fedu Jerome Powell v rámci svojho polročného hodnotenia hospodárstva a menovej politiky v Kongrese. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ekonomika je na tom celkovo dobre a za posledné dva roky urobila výrazný pokrok smerom k cieľom centrálnej banky," povedal šéf Fedu pred Bankovým výborom Senátu. Poukázal na mieru nezamestnanosti, ktorá je na úrovni 4 % považovaná za viac-menej plnú zamestnanosť, ako aj na infláciu, ktorá sa síce zmiernila, je však stále o viac než pol percentuálneho bodu nad inflačným cieľom Fedu.



"Čo sa týka úpravy nášho postoja k menovej politike, nie je dôvod sa ponáhľať. Vieme, že príliš rýchle tempo, alebo výrazný rozsah zmierňovania menovej politiky môže zbrzdiť pokrok v oblasti spomaľovania inflácie," uviedol Powell, ktorý tak zopakoval vyjadrenia po januárovom rozhodnutí Fedu ponechať úrokové sadzby nezmenené. Vtedy predstavitelia americkej centrálnej banky uviedli, že ďalšie znižovanie úrokových sadzieb bude závisieť od pokračovania spomaľovania inflácie a udržania zdravého trhu práce.



Powell sa vo svojom prejave v Kongrese iba nepriamo dotkol "rizík a neistôt," ktorým americká ekonomika po prvých rozhodnutiach amerického prezidenta Donalda Trumpa od januárového nástupu do funkcie čelí. "Pozorne sledujeme riziká pre obidva naše mandáty," povedal šéf Fedu s odkazom na dvojitý mandát americkej centrálnej banky, ktorým je maximálna zamestnanosť a cenová stabilita. "Menová politika má dobrú pozíciu na to, aby sa vyrovnala s rizikami a neistotami, ktorým čelíme," dodal Powell.