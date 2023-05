Powell: Fed bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, ak to bude potrebné

Washington 3. mája (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) môže pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, ak to bude potrebné, uviedol šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového zasadnutia menového výboru (FOMC).



"Sme pripravení urobiť viac, ak bude ďalšie sprísnenie menovej politiky opodstatnené," povedal Powell. Na rozhodnutie, či je kľúčová úroková sadzba už dostatočne reštriktívna, sú podľa neho potrebné ďalšie údaje z ekonomiky. "Budeme potrebovať, aby sa nahromadili údaje," ktoré to potvrdia. "Myslím si, že zatiaľ to s istotou nemôžeme povedať."



Aj keď sa inflácia za posledný rok zlepšila, snaha o skrotenie cenových tlakov sa ešte ani zďaleka neskončila. "Inflácia zostáva výrazne nad naším dlhodobým dvojpercentným cieľom," uviedol Powell. "Od polovice minulého roka sa inflácia trochu zmiernila, napriek tomu však inflačné tlaky naďalej pretrvávajú a cesta k zníženiu inflácie späť k dvom percentám bude ešte dlhá."



Powell dodal, že dlhodobé inflačné očakávania zostávajú "dobre ukotvené" a že centrálna banka sa naďalej sústredí na podporu maximálnej zamestnanosti a kúpnej sily.



Fed v stredu v súlade s očakávaniami zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 5 % až 5,25 %. To bolo desiate sprísnenie menovej politiky od marca 2022, pričom kľúčová sadzba za ten čas vzrástla celkovo o 5 percentuálnych bodov a aktuálne je najvyššie od augusta 2007.



Trh teraz očakáva, že Fed preruší cyklus sprísňovania menovej politiky, aby mohol posúdiť jeho vplyv na infláciu rovnako ako dôsledky nedávnych bankrotov bánk. Takisto chce počkať na vyriešenie politického sporu týkajúceho sa zvýšenia dlhového stropu federálnej vlády.



Powell tiež varoval, že Fed nedokáže ochrániť ekonomiku USA pred negatívnymi dôsledkami platobnej neschopnosti vlády, do ktorej by sa mohla dostať, ak sa Kongres nedohodne na zvýšení dlhového stropu.