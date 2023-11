Powell: Fed je odhodlaný sprísniť menovú politiku, ak to bude potrebné

Washington 10. novembra (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v USA je pripravený zvýšiť úrokové sadzby, ak to bude potrebné v záujme udržateľného zníženia inflácie. Vyhlásil to vo štvrtok (9. 11.) šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell. Tvorcovia menovej politiky si uvedomujú, že pokrok smerom k dosiahnutiu dvojpercentného inflačného cieľa nie je zaručený, povedal na konferencii vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Ak bude vhodné ďalej sprísniť politiku, nebudeme váhať tak urobiť," zdôraznil Powell. Jeho vyjadrenia zazneli len vyše týždňa po tom, ako centrálna banka ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu druhýkrát po sebe na 22-ročnom maxime, čo podporilo očakávania, že so sprísňovaním menovej politiky skončila.



Fed je odhodlaný dosiahnuť dostatočne prísne nastavenie menovej politiky. "Nie sme však presvedčení, že sme takéto nastavenie dosiahli," uviedol Powell.



Fed minulý týždeň konštatoval, že americká ekonomika zostáva aj napriek vysokým sadzbám silná a pokračuje v expanzii, pričom tempo rastu spotrebiteľských cien zostáva nad inflačným cieľom banky. Menový výbor (FOMC) si zároveň ponechal otvorené dvere pre ďalšie sprísňovanie menovej politiky, ak bude ekonomika USA naďalej odolná a inflácia zostane vysoko. Jadrová inflácia podľa ukazovateľa preferovaného Fedom, teda podľa jadrového indexu výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), v septembri dosiahla na medziročnej báze 3,7 %.