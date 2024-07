Powell: Fed nebude čakať so znížením úrokov na 2 % infláciu

Washington 15. júla (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) nebude čakať so znížením úrokových sadzieb na to, kedy inflácia dosiahne 2 %. Uviedol to v pondelok vo svojom prejave v Ekonomickom klube vo Washingtone predseda Fed Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.



Powell v prejave poznamenal, že centrálna banka berie do úvahy výrazné "meškanie" a veľký časový posun pri premietnutí prijatých opatrení do ekonomiky. Preto Fed nebude čakať, kým inflácia dosiahne jeho cieľ na úrovni 2 %.



"Ak čakáte, kým inflácia neklesne na 2 %, pravdepodobne ste čakali príliš dlho, pretože sprísňovanie menovej politiky, ktoré robíte, alebo úroveň sprísňovania, ktorú máte, má stále vplyv na infláciu a pravdepodobne ju stlačí pod 2 %," povedal Powell.



Namiesto čakania tak centrálna banka hľadá signály, ktoré zvýšia jej dôveru, že inflácia sa vráti na úroveň 2 %, uviedol.



"To, čo zvyšuje túto dôveru, sú dobré údaje o vývoji inflácie a v ostatnom čase niečo z toho dostávame," skonštatoval s tým, že júnová inflácia a ďalšie údaje z ekonomiky za 2. štvrťrok predstavuje pokrok.



Pondelkové vystúpenie Powella bolo prvé, odkedy júnová správa o vývoji spotrebiteľských cien v USA ukázala, že ich medziročný rast sa spomaľuje, pričom medzimesačne dokonca klesali.



Powell v úvode svojho vystúpenia povedal, že nemá v úmysle dávať nejaké signály o tom, kedy by Fed mohol začať so znižovaním úrokových sadzieb. Najbližšie zasadnutie centrálnej banky sa uskutoční koncom júla.