Fed sa nemusí ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb

Washington 10. januára (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vo štvrtok povedal, že Fed môže byť trpezlivý a nemusí sa ponáhľať so zmenou nastavenia menovej politiky. Powell tiež bagatelizoval prognózy predstaviteľov Fedu, že úrokové sadzby tento rok vzrastú dvakrát.



Fed si môže podľa Powella dať načas, než zmení sadzby a môže počkať na to, aký vplyv budú mať globálne riziká na ekonomiku USA. "Sme v situácii, že môžeme byť trpezliví a flexibilní a môžeme čakať a sledovať, ako sa veci vyvinú a ja si myslím, že dovtedy budeme čakať a sledovať," povedal Powell v rámci vystúpenia v Ekonomickom klube (Economic Club) vo Washingtone.



Na otázku týkajúcu sa prognózy predstaviteľov Fedu, že banka v roku 2019 dvakrát zvýši sadzby, odpovedal: "Žiaden takýto plán neexistuje." Dodal, že predovšetkým v situácii, keď je inflácia nízka a pod kontrolou, sa Fed nemusí ponáhľať so sprísňovaním menovej politiky a môže vyčkávať.