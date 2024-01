Powell: Fed zatiaľ neuvažuje o znížení úrokových sadzieb

Washington 31. januára (TASR) - Ekonomika USA sa vyvíja dobrým smerom, keďže inflácia sa spomalila zo svojich maxím bez toho, aby nezamestnanosť vzrástla, uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.



Fed v súlade s očakávaniami štvrtýkrát po sebe nezmenil nastavenie svojej menovej politiky. Takisto signalizoval, že síce skončil so zvyšovaním sadzieb, ale zatiaľ nie je pripravený začať s ich znižovaním.



Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla.



"Inflácia je stále príliš vysoká. To, že bude pokračovať v poklese, nie je isté," povedal Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia FOMC. "Chcem ubezpečiť Američanov, že sme plne odhodlaní vrátiť infláciu na cieľové dve percentá."



Powell takisto potvrdil, že Fed s najväčšou pravdepodobnosťou ukončil cyklus sprísňovania menovej politiky. Upozornil však, že krátkodobom horizonte nemusí dôjsť k zníženiu sadzieb.



"Myslíme si, že naša úroková sadzba je už na svojom maxime v rámci tohto cyklu sprísňovania a ak sa ekonomika bude vyvíjať v súlade s našimi očakávaniami, zrejme bude primerané, aby sme niekedy v tomto roku začali zmierňovať reštriktívnosť nastavenia menovej politiky," uviedol Powell.



"Od pandémie však ekonomika v mnohých ohľadoch prekvapila prognostikov a pokračujúci pokrok smerom k nášmu dvojpercentnému inflačnému cieľu nie je istý," dodal Powell. "Výhľad ekonomiky je neistý a naďalej budeme pozorne sledovať inflačné riziká. Ak to bude primerané, sme pripravení dlhší čas ponechať kľúčovú úrokovú sadzbu pásme, kde sa nachádza v súčasnosti."



FOMC podľa Powella zatiaľ nezačal uvažovať o znížení sadzieb. "V tomto štádiu ešte naozaj nie sme, nikto nenavrhol zníženie sadzieb."