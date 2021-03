Powell: Inflácia sa tento rok zrýchli, ale len dočasne

Washington 23. marca (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell očakáva zrýchlenie inflácie, odmietol však, že by sa mohla dostať spod kontroly.



Tempo rastu cien sa podľa neho v priebehu roka zvýši, ako bude pandémia ustupovať a Američania budú môcť chodiť von a míňať. Nepredpokladá však, že by inflácia dlhodobo zostala vysoká.



"Očakávame nárast inflácie v priebehu roka," povedal Powell pred výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov. Ako dôvod uviedol zvýšenie dopytu rovnako ako nízke úrovne pre porovnanie spred roka. Dodal, že Fed nepočíta, že sa inflácia dostane príliš vysoko, ani že jej zrýchlenie bude trvalé.



V najbližších mesiacoch sa počíta s prudkým oživením rastu ekonomiky vďaka očkovaniu a novým fiškálnym stimulom prezidenta Joea Bidena. Fed aktuálne predpovedá, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov tento rok stúpne o 6,5 %. To by bola najrýchlejšia expanzia od roku 1983. Minulý rok sa HDP znížil o 2,4 %.



"Žijeme vo svete silných dezinflačných tlakov - naozaj po celom svete - už štvrťstoročie. Nemyslíme si, že to zmení jednorazové výrazné zvýšenie výdavkov, ktoré spôsobí dočasný nárast cien," uviedol Powell.