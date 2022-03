Powell: Inflácia v USA je príliš vysoká, Fed môže zvyšovať sadzby

Washington 21. marca (TASR) - Inflácia v USA je príliš vysoká a centrálna banka (Fed) bude sprísňovať menovú politiku agresívnejšie, ak to bude potrebné, uviedol šéf Fedu Jerome Powell.



Inflácia podľa Powella ohrozuje inak silné zotavovanie ekonomiky. "Trh práce je veľmi silný a inflácia je príliš vysoká," uviedol Powell v prejave pred národnou asociáciou pre podnikovú ekonomiku NABE. "Ak prídeme k záveru, že je primerané konať agresívnejšie a zvyšovať kľúčovú sadzbu o viac než 25 bázických bodov, urobíme to," dodal.



Tempo rastu spotrebiteľských cien v USA je najvyššie za 40 rokov a Fed minulý týždeň spustil cyklus sprísňovania menovej politiky, keď zvýšil úrokové sadzby prvýkrát za viac než tri roky.



Powell uviedol, že Fed bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, kým nedostane infláciu pod kontrolu, prípadne môže sprísňovať menovú politiku rýchlejšie, ak to bude primerané. "Prijmeme potrebné kroky, aby sme zabezpečili návrat k cenovej stabilite," priblížil.