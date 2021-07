Powell: Na sprísnenie menovej politiky si bude potrebné ešte počkať

Washington 14. júla (TASR) - Americký trh práce "je stále veľmi vzdialený" od pokroku, aký by americká centrálna banka chcela vidieť, než sa rozhodne pristúpiť k zmierneniu súčasnej podpory ekonomike. Uviedol to prezident Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell, ktorý zároveň dodal, že súčasná vysoká miera inflácie sa bude postupne zmierňovať.



Ako ukázali Powellove poznámky pripravené na vypočutie vo Výbore pre finančné služby Snemovne reprezentantov, inflácia zaznamenala výrazné zrýchlenie a v najbližších mesiacoch pravdepodobne zotrvá na vyššej úrovni, neskôr by sa však mala začať zmierňovať. Potvrdil tak presvedčenie členov Fedu, že súčasné tempo rastu cien je prechodným javom.



Powell zároveň dodal, že zotavovanie pracovného trhu na predpandemickú úroveň "ešte nejaký čas potrvá". Poukázal pritom na to, že strata pracovných miest po nástupe pandémie postihla najviac nízkopríjmové a etnické skupiny.



Podľa Powella banka plánuje pokračovať v nákupe dlhopisov a udržiavaní úrokových sadzieb blízko nuly. Túto menovú politiku, ktorá predstavuje výraznú podporu ekonomike, chce uplatňovať dovtedy, dokiaľ zotavenie ekonomiky nebude kompletné.