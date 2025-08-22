< sekcia Ekonomika
Powell naznačil možnosť zníženia sadzieb
Riziká však podľa neho pretrvávajú.
Autor TASR
Jackson Hole 22. augusta (TASR) - Šéf Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v piatok naznačil možnosť zníženia úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí centrálnej banky, ku konkrétnym krokom sa však nezaviazal. Poukázal pritom na riziká v súvislosti so situáciou na trhu práce a vývojom inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Hoci sa zdá, že trh práce je v rovnováhe, ide o zvláštny druh rovnováhy, ktorá vyplýva z výrazného spomalenia ponuky aj dopytu po pracovnej sile,“ uviedol Powell v prejave na výročnom zasadnutí Fedu v Jackson Hole. Táto nezvyčajná situácia naznačuje, že riziká poklesu zamestnanosti sa zvyšujú, vysvetlil. Tlak na rast cien by zároveň mohol „podnietiť trvalejšiu inflačnú dynamiku, a to je riziko, ktoré treba posúdiť a riadiť,“ zdôraznil Powell.
„Stabilita miery nezamestnanosti a ďalších parametrov trhu práce nám umožňuje postupovať opatrne pri zvažovaní o zmenách v našej politike,“ pokračoval šéf centrálnej banky. Hoci sa očakáva, že clá zvýšia ceny, Fed v súlade so svojim základným scenárom predpokladá, že ich vplyv pominie, dodal Powell.
Jeho vyjadrenia otvárajú dvere zníženiu sadzieb na zasadnutí Fedu, ktoré sa uskutoční 16. a 17. septembra, zároveň však kladú veľký dôraz na údaje o zamestnanosti a inflácii, ktoré bude mať Fed dovtedy k dispozícii, napísala agentúra Reuters. Powellovo piatkové vystúpenie bolo jeho posledným výročným prejavom vo funkcii šéfa Fedu, v ktorej končí budúci rok v máji.
