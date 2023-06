Powell očakáva ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb Fed

Washington 21. júna (TASR) - Na skrotenie vysokej inflácie v USA bude pravdepodobne potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Uviedol to predseda amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v stredu pred vystúpením v Kongrese. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Fed, ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, minulý týždeň svoje úrokové sadzby nezmenil po sérii desiatich zvýšení v rade v priebehu viac ako roka.



Upozornil však, že takmer všetci členovia Výboru pre operácie na voľnom trhu (FMOC) americkej centrálnej banky očakávajú, že do konca roka bude vhodné úrokové sadzby ešte o niečo zvýšiť.



Fed od marca 2022 zdvihol svoju referenčnú úrokovú sadzbu o päť percentuálnych bodov z takmer nuly na 5,0 až 5,25 %. No aj napriek jeho agresívnym krokom zostáva miera inflácie v USA vysoko nad dlhodobým cieľom Fedu vo výške 2 %, povedal Powell, ktorého čaká v stredu vystúpenie pred Kongresom, na ktorom sa bude diskutovať o polročnej správe o menovej politike.



Fed okrem rozhodnutia o úrokových sadzbách minulý týždeň zverejnil aj aktualizované ekonomické prognózy, v ktorých počíta s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku o 1 % namiesto o 0,4 % v marcovej predpovedi.



Pokiaľ ide o infláciu, Fed revidoval mierne nadol prognózu pre tento rok na 3,2 % z 3,3 %. Ale v prípade jadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, svoj odhad naopak zvýšil na 3,9 % z 3,6 %.



Fed má pred sebou ešte dlhú cestu v rámci boja za zníženie inflácie späť k jeho cieľu na úrovni 2 %, uviedol Powell vo svedectve pripravenom na doručenie Výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov.



Investori vo všeobecnosti očakávajú, že Fed na júlovom zasadnutí obnoví zvyšovanie úrokov, aj keď majú pochybnosti, či príde ďalšie zvýšenie aj po tomto zasadnutí.