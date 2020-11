Powell: Pandémia urýchlila existujúce trendy a zmenila ekonomiku

New York 14. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila prepad ekonomiky. Jej oživovanie sa už začalo, aj keď ju čaká ešte dlhá cesta k plnému zotaveniu. Avšak ekonomika, ako sme ju poznali, je zrejme už minulosťou, uviedol vo štvrtok (12. 11.) šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.



"Zotavujeme sa, ale do inej ekonomiky," povedal Powell počas virtuálnej panelovej diskusie na Fóre o centrálnom bankovníctve (Forum on Central Banking) Európskej centrálnej banky (ECB). Pandémia podľa neho urýchlila existujúce trendy v ekonomike a spoločnosti vrátane intenzívnejšieho používania technológií, práce na diaľku a automatizácie. To natrvalo ovplyvní, ako ľudia pracujú a žijú.



Technologický pokrok má podľa Powella vo všeobecnosti z dlhodobého hľadiska pozitívny prínos pre spoločnosť, v krátkodobom horizonte môže spôsobiť deformácie, narušenie, pričom to, ako sa trh prispôsobuje novému normálu, môže mať aj negatívne následky.



Napríklad negatívne prebiehajúce zmeny pocítia slabo platení zamestnanci, rovnako ako tí, ktorých práca vyžaduje osobnú interakciu, ako sú ľudia pracujúci v maloobchode alebo v reštauráciách. Tieto skupiny už teraz najviac zasiahlo prepúšťanie spôsobené pandémiou, uviedol Powell.



Existuje tiež riziko, že postpandemická ekonomika bude menej produktívna. Pandémia totiž môže zvýšiť sociálnu nerovnosť, ktorá brzdí ekonomiku, upozornil šéf Fedu. Napríklad ženy opúšťajú zamestnanie, pretože sa počas pandémie musia starať o deti, a deťom sa nedostáva vzdelanie, ktoré potrebujú.



"Dokonca aj potom, čo miera nezamestnanosti klesne a bude k dispozícii vakcína, zostane zrejme veľká skupina pracovníkov, ktorí budú potrebovať podporu, kým si budú nachádzať miesto v postpandemickej ekonomike, pretože tá bude odlišná v niektorých zásadných ohľadoch," dodal Powell.