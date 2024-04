Powell: Príliš skoré zníženie úrokových sadzieb by mohlo byť rušivé

Washington 4. apríla (TASR) - Vzhľadom na zvýšenú infláciu si súčasné vysoké úrokové sadzby v USA "robia svoju prácu". Povedal to tento týždeň na konferencii v Kalifornii prezident americkej centrálnej banky Jerome Powell, pričom upozornil, že príliš skoré zníženie úrokových sadzieb by mohlo byť pre americkú ekonomiku "dosť rušivé". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Federálny rezervný systém (Fed) na marcovom zasadnutí ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023. Cieľom je podľa centrálnej banky stlačenie inflácie na úroveň dlhodobého inflačného cieľa, teda na 2 %. Fed vtedy zároveň uviedol, že do konca tohto roka by sa mohla sadzba znížiť trikrát, a to vždy o štvrť percentuálneho bodu.



Na konferencii v Kalifornii Powell uviedol, že súčasné riziká pre americkú ekonomiku sú "dvojstranné". Negatívne dôsledky by prinieslo znižovanie úrokových sadzieb príliš rýchlo, ako aj príliš pomaly. Čo sa týka predčasného zníženia sadzieb, rizikom je opätovné zrýchlenie inflácie. Pre ekonomiku by tak bolo "veľmi rušivé," ak by sa Fed musel vrátiť k pôvodnej menovej politike, dodal Powell.