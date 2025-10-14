Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Powell: Riziko poklesu zamestnanosti v USA sa zvýšilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Federálny rezervný systém v polovici septembra v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnil menovú politiku.

Autor TASR
Washington 14. októbra (TASR) – Prudké spomalenie tvorby nových pracovných miest predstavuje rastúce riziko pre americkú ekonomiku, vyhlásil v utorok šéf Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Zatiaľ čo miera nezamestnanosti zostala až do augusta nízka, prijímanie zamestnancov sa prudko spomalilo, pravdepodobne čiastočne z dôvodu poklesu rastu pracovnej sily v dôsledku nižšej imigrácie a účasti na trhu práce,“ uviedol Powell na konferencii vo Philadelphii. Oficiálne údaje o zamestnanosti za september zatiaľ pre pokračujúce obmedzenie činnosti federálnej vlády nie sú dostupné, čísla zo súkromného sektora však poukazujú na výrazné spomalenie náboru zamestnancov v minulom mesiaci.

Zdá sa, že riziko poklesu zamestnanosti sa na tomto menej dynamickom a o niečo slabšom trhu práce zvýšilo,“ poznamenal šéf americkej centrálnej banky a dodal, že dlhodobé inflačné očakávania zostávajú v súlade s cieľom Fedu na úrovni dvoch percent.

Federálny rezervný systém v polovici septembra v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnil menovú politiku. Zároveň signalizoval, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát. Menový výbor znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia uviedol oslabenie na trhu práce. Výbor dodal, že ďalšie rozhodnutia o zmene kľúčovej sadzby budú závisieť od nových údajov z ekonomiky.
