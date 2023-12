Powell: Špekulácie o znižovaní úrokových sadzieb Fedom sú predčasné

Atlanta 2. decembra (TASR) - Zatiaľ čo odhady viacerých ekonómov naznačujú, že americká centrálna banka (Fed) by mohla začať so znižovaním úrokových sadzieb už v marci budúceho roka, šéf Fedu Jerome Powell upozornil, že takéto špekulácie sú "predčasné". Banka podľa neho registruje zmiernenie inflácie, v reštriktívnej menovej politike však bude pokračovať dovtedy, dokiaľ nebude isté, že inflácia je na ceste k inflačnému cieľu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



"Bolo by predčasné jednoznačne vyhlásiť, že sme sa už dostali na dostatočne reštriktívnu úroveň či špekulovať o tom, kedy sa menová politika môže začať uvoľňovať," povedal Powell počas vystúpenia na Spelman College v Atlante. Zdôraznil, že centrálna banka je pripravená menovú politiku ešte sprísniť, ak to bude nevyhnutné, aj keď väčšina ekonómov predpokladá, že Fed so zvyšovaním úrokových sadzieb už skončil.



Ministerstvo obchodu vo štvrtok (30. 11.) zverejnilo, že inflácia v Spojených štátoch podľa ukazovateľa, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), spomalila v októbri na 2,5-ročné minimum. Miernejší rast zaznamenala aj jadrová inflácia, teda inflácia očistená o ceny potravín a energií. Powell uviedol, že vývoj inflácie z ostatných mesiacov "je vítaný," v tomto trende však musí pokračovať, ak má Fed dosiahnuť inflačný cieľ stanovený na 2 %.



Najbližšie zasadnutie menového výboru Fedu je naplánované na 12. a 13. decembra. Na základe údajov CME Group je 99,6-percentná pravdepodobnosť, že Fed úrokové sadzby ponechá na súčasnej úrovni.