PowerCo, dcéra Volkswagenu na výrobu batérií, postaví len jednu linku

Salzgitter 6. septembra (TASR) - PowerCo, dcérska spoločnosť automobilového koncernu Volkswagen (VW) na výrobu batérií, postaví zatiaľ len jednu z dvoch plánovaných výrobných liniek vo svojom závode v Salzgitteri. Oznámila to podniková rada s tým, že sektor sa prispôsobuje klesajúcemu dopytu po elektrických vozidlách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Technologický šéf skupiny Thomas Schmall vo štvrtok (5. 9.) na stretnutí so zamestnancami prezentoval plány na vybudovanie len jednej výrobnej linky v závode s celkovou kapacitou 20 gigawatthodín, uviedol hovorca podnikovej rady.



Továreň má pritom priestor pre dve linky, ale len jedna je vo výstavbe a plány na druhú sú pozastavené. Zamestnanci sa teraz obávajú, že druhá linka môže byť zrušená v rámci širšej snahy koncernu o znižovanie nákladov.



Tento týždeň sa v závodoch automobilovej skupiny VW uskutočnila séria stretnutí so zamestnancami po tom, čo v pondelok (2. 9.) vyhlásila, že zvažuje zatvorenie závodov a zrušenie garancií pracovných miest vo svojej značke Volkswagen. Vedenie koncernu varovalo, že má len jeden až dva roky na to, aby zvrátilo negatívny vývoj.



Volkswagen predtým oznámil, že továreň v Salzgitteri bude postupne rozširovať kapacitu výroby batérií na 40 gigawatthodín ročne, no neposkytol časový plán. Hovorca PowerCo tvrdí, že spoločnosť stále plánuje začať výrobu v Salzgitteri v roku 2025, ako bolo plánované.



"Ďalšie rozširovanie výrobných kapacít sa bude posúvať dopredu flexibilne a v súlade s dopytom," dodal. Tri plánované závody PowerCo - v Salzgitteri, španielskej Valencii a v Kanade, majú mať kombinovanú kapacitu až 170 gigawatthodín.



Schmall minulý mesiac pre nemecké noviny FAS povedal, že závody v Španielsku a v Kanade by sa mohli rozšíriť, ale či sa tak stane, sa ešte len uvidí.