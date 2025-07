Powerful Medical získala od EÚ 40 mil. eur

Bratislava 30. júla (TASR) – Slovenský startup Powerful Medical, ktorý sa špecializuje na diagnostiku srdcových ochorení pomocou umelej inteligencie, získal grant vo výške 40 miliónov eur z iniciatívy IPCEI Tech4Cure, financovanej Európskou komisiou. Peniaze budú využité na urýchlenie klinického overovania a rozšírenie platformy PMcardio na presnú diagnostiku srdcových chorôb s využitím umelej inteligencie, informovala v stredu spoločnosť.



„Získanie tohto grantu je dôkazom, že európsky inovačný ekosystém dokáže rozpoznať a podporiť technológie s perspektívou meniť životy miliónov ľudí. Zároveň ide o jasný signál, že umelá inteligencia zo Slovenska má nielen globálny potenciál, ale aj reálny dosah – či už v teréne, na urgentoch alebo v špecializovaných centrách, kde už dnes pomáha zdravotníckemu personálu zachraňovať životy,“ uviedol Martin Herman, CEO Powerful Medical.



Súčasne s udelením grantu spoločnosť oficiálne spustila technológiu PMcardio v celej sieti špecializovaných kardiocentier na Slovensku – v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave, vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach, ako aj v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici.



IPCEI grant umožní podľa klinického riaditeľa spoločnosti Roberta Hermana pokračovať v ďalšom vývoji modelov umelej inteligencie zameraných napríklad na skríning zlyhávania srdca pomocou EKG, vďaka ktorým bude možné odhaliť toto ochorenie už u asymptomatických pacientov počas bežnej preventívnej prehliadky u všeobecného lekára. Technológia bola zároveň nasadená do operačných systémov záchrannej zdravotnej služby.



Firma aktuálne pripravuje vstup na americký trh po získaní statusu prelomovej technológie (Breakthrough Device Designation) od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a zaradení do výberového akceleračného programu FDA TAP. Po udelení certifikácie bude môcť byť platforma PMcardio plnohodnotne nasadená do zdravotníckych zariadení v USA.