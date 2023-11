Požadovaná cena domov v Británii klesla najprudšie za päť rokov

Londýn 13. novembra (TASR) - Požadovaná cena pri rezidenčných nehnuteľnostiach v Británii zaznamenala v ostatnom mesiaci najvýraznejší pokles pre toto obdobie za posledných päť rokov. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje britského realitného portálu Rightmove. Informovala o tom agentúra Reuters.



Priemerná požadovaná cena za dom v Británii klesla v období od 8. októbra do 4. novembra o 1,7 %. To je omnoho výraznejší pokles, než je pre predvianočné obdobie typické, uviedol Rightmove.



"Kupci zatiaľ stále sú, pre mnohých je však dostupnosť nehnuteľností dosť obmedzená," povedal riaditeľ Rightmove Tim Bannister. Ako dôvod uviedol vysoké úrokové sadzby hypoték.



Britský trh s nehnuteľnosťami zaznamenal prudký rozmach v období pandémie nového koronavírusu, keď sa zvýšil dopyt po väčších domoch a štát prišiel s opatreniami na podporu trhu. Dopyt však začal prudko klesať po tom, ako centrálna banka v úsilí dostať infláciu pod kontrolu pristúpila k prudkému zvyšovaniu úrokových sadzieb. V období medzi decembrom 2021 a augustom tohto roka zvýšila úrokové sadzby 14-krát po sebe. Až v septembri ich ponechala nezmenené.



Portál Rightmove zároveň uviedol, že najnovšia požadovaná cena za dom v Británii je zhruba o 3 % nižšia než počas májového maxima. Konečná dohodnutá cena predávanej nehnuteľnosti je o 10 % nižšia, než dosahovala pred nástupom pandémie v roku 2019, dodal Rightmove.