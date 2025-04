Požadované ceny domov a bytov v Británii vzrástli na nový rekord

Londýn 14. apríla (TASR) - Požadované ceny domov a bytov v Británii vzrástli za ostatný mesiac o vyše 1 % a zaznamenali nový rekord, keď prekročili 377.000 libier. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.



Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástla za obdobie od 9. marca do 5. apríla medziročne o 1,3 % na rekordných 377.182 libier (435.153 eur), a to napriek tomu, že sa už skončilo obdobie nižších daní z nehnuteľností. V medzimesačnom porovnaní dosiahol rast 1,4 %, čo je vyšší rast, než v tomto období zvyčajne býva, uviedol Rightmove.



„Trh je stále do veľkej miery odolný. Rastie počet predajcov, ako aj záujemcov o nehnuteľnosti,“ uviedli analytici z Rightmove. Dopyt sa zvýšil medziročne o 5 % a počet vlastníkov domov, ktorí ponúkli svoju nehnuteľnosť na predaj, vzrástol o 4 %.



Aj ceny domov a bytov v Londýne zaznamenali začiatkom apríla rekordnú hodnotu. Podľa Rightmove však tento stav dlho trvať nebude, keďže Londýn je viac vystavený súčasnej globálnej neistote. Podľa portálu Rightmove momentálnu odolnosť britského realitného trhu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch otestuje americký prezident Donald Trump a jeho obchodná politika.



Situáciu môže ovplyvniť aj britská centrálna banka. Ak Bank of England začne od mája s výraznejšou redukciou úrokových sadzieb, môže to opäť zvýšiť dopyt, keďže ponuka na trhu bude pre kupujúcich dostupnejšia.



(1 EUR = 0,86678 GBP)