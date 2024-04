Požadované ceny domov v Británii sa priblížili k rekordným hodnotám

Londýn 22. apríla (TASR) - Požadované ceny domov a bytov v Británii sa v apríli priblížili k rekordným hodnotám po tom, ako zaznamenali najvýraznejší medziročný rast za posledný rok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.



Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástla za štvortýždňové obdobie do 13. apríla oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,7 % na 372.324 libier (434.856 eur). To je iba o 570 libier menej než rekordná cena zaznamenaná v máji minulého roka.



V medzimesačnom porovnaní sa požadované ceny nehnuteľností na bývanie zvýšili za sledované obdobie o 1,1 %. Tempo rastu sa tak oproti predchádzajúcim štyrom týždňom zmiernilo o 0,4 percentuálneho bodu.



Aj niektoré ďalšie údaje poukazujú na to, že situácia na britskom realitnom trhu sa zlepšila. Rightmove uviedol, že počet ľudí, ktorí ponúkli svoju nehnuteľnosť za sledované štyri týždne na predaj, vzrástol medziročne o 12 % a počet predaných nehnuteľností sa zvýšil o 13 %. Dopyt bol najvýraznejší v segmente luxusnejších nehnuteľností, kde požadovaná cena vzrástla najvýraznejšie od roku 2014.



(1 EUR = 0,8562 GBP)