Požadované ceny nehnuteľností v Británii zaznamenali rekordný pokles

Londýn 21. júla (TASR) - Priemerná požadovaná cena britských nehnuteľností, ktoré tento mesiac vstúpili na trh, klesla v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o viac než percento. To znamená najvýraznejší medzimesačný pokles pre toto obdobie roka v histórii meraní. Uviedol to v pondelok realitný portál Rightmove, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii klesla v júli oproti júnu o 1,2 % na 373.709 libier (431.734 eur). Rozsah poklesu je tak najvýraznejší pre toto obdobie roka od začiatku zverejňovania príslušných údajov portálom Rightmove pred 20 rokmi.



Dôvodom je vysoká ponuka nehnuteľností na trhu, a tým zvýšená konkurencia. Predajcovia tak predpokladajú, že získať pozornosť kupujúcich pre vlastnú nehnuteľnosť bude náročnejšie a tomu prispôsobujú aj cenovú stratégiu.



Ešte výraznejšie než v rámci celej Británie klesli ceny nehnuteľností v Londýne, ktorý je najväčším trhom s nehnuteľnosťami v krajine. Pokles cien v Londýne dosiahol 1,5 % a v rámci hlavného mesta najvýraznejšie klesli ceny vo vnútornom Londýne, a to o 2,1 %.



(1 EUR = 0,8656 GBP)