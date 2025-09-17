< sekcia Ekonomika
Pozastavenie obchodných koncesií od EÚ pripraví Izrael o miliardy eur
Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Izrael môže prísť o miliardy eur potom, ako v stredu Európska komisia (EK) predložila návrh na pozastavenie určitých obchodných koncesií v rámci asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že v praxi to znamená, že dovoz z Izraela stratí preferenčný prístup na trh EÚ a na tento tovar sa budú uplatňovať clá na úrovni uplatňovanej na akúkoľvek inú tretiu krajinu, s ktorou EÚ nemá uzavretú dohodu o voľnom obchode.
Európska únia je najväčším obchodným partnerom Izraela a v roku 2024 predstavovala 32 % celkového obchodu Izraela s tovarmi so svetom. Pre EÚ je Izrael až jej 31. najväčšímobchodným partnerom.
Celkový obchod s tovarom medzi EÚ a Izraelom v roku 2024 predstavoval 42,6 miliardy eur. Dovoz členských krajín EÚ z Izraela dosiahol hodnotu 15,9 miliardy eur, pričom najväčší záujem bol o stroje a dopravné zariadenia (sedem miliárd eur, 43,9 %), chemikálie (2,9 miliardy eur, 18 %) a ostatné priemyselné výrobky (1,9 miliardy eur, 12,1 %).
Vývoz EÚ do Izraela predstavoval vlani 26,7 miliardy eur a dominovali mu najmä stroje a dopravné zariadenia (11,5 miliardy eur, 43 %), chemické látky (4,8 miliardy eur, 18 %) a ostatné priemyselné výrobky (3,1 miliardy eur, 11,7 %).
Obchod so službami medzi EÚ a Izraelom dosiahol v roku 2023 výšku 25,6 miliardy eur - Únia doviezla služby v hodnote 10,5 miliardy eur a vyviezla za 15,1 miliardy eur.
Na finančnú podporu EÚ pre Izrael sa na obdobie 2021 až 2027 vzťahuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce - Globálna Európa (NDICI - Globálna Európa). V tejto súvislosti sa stanovilo, že Izrael dostane v rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR) v rokoch 2025 až 2027 v priemere šesť miliónov eur ročne.
EÚ okrem toho pozastaví aj projekty inštitucionálnej spolupráce, pričom suma, ktorá sa má pozastaviť, je na úrovni približne 14 miliónov eur.
Komisia navrhla Rade EÚ pozastaviť také ustanovenia dohody súvisiace s obchodom, ktoré patria do spoločnej obchodnej politiky Únie. Rada EÚ musí v tejto záležitosti prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou a rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.
