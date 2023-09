Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka sa od 6. septembra ruší

Bratislava 5. septembra (TASR) - Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka sa od stredy (6. 9.) ruší. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



"Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko - tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 6. septembra 2023," spresnili veterinári.



Vývoz živých zvierat do Turecka bol pozastavený od 13. júla. Dôvodom pozastavenia vývozu bol podľa ŠVPS vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým súvisiace zaručenie plnenia ustanovení euronariadenia o ochrane zvierat počas prepravy.