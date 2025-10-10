< sekcia Ekonomika
Pozemkový fond by mal v roku 2026 vykázať prebytok 6,36 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) by mal v roku 2026 vykázať prebytok na úrovni 6,36 milióna eur. V pluse by mal byť aj v ďalších rokoch, v roku 2027 v hodnote 5,14 milióna eur a v roku 2028 vo výške 5,49 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SPF na najbližšie tri roky, ktorý v stredu schválila vláda.
„Nedaňové príjmy spolu v objeme 35.714.342 eur by sa mali zvýšiť v roku 2026 oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 1.374.342 eur,“ uviedol agrorezort v materiáli.
Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2026 je podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR rozpočtovaná vo výške 29,4 milióna eur, čo je zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 o 1,3 milióna eur.
SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.
