VIDEO: Pozemkový fond: Pri predaji pozemkov prišiel štát o milióny eur

Bratislava 23. februára (TASR) - Štát prišiel o milióny eur pri predaji pozemkov Slovenským pozemkovým fondom (SPF) v ére Smeru-SD a SNS. Bývalé vedenie prenajalo záujemcom pozemky lacno a následne predalo za podmienok, na ktorých prerobil štát. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval súčasný generálny riaditeľ SPF Ján Marosz. Poukázal pritom na ďalší odhalený prípad, kedy sa podľa neho súkromná firma účelovo dostala k pozemkom na plánované budovanie ovocného sadu.



"SPF predal firme WITOS s.r.o. spolu 280.600 štvorcových metrov za 33.251,10 eur, čo je 0,1185 eur za štvorcový meter, aj keď návrh kúpnej ceny bol na základe posudku 0,20 eur za štvorcový meter," vyčíslil Marosz s tým, že štát tak prišiel o takmer 23.000 eur.



Upozornil tiež na to, že spoločnosť sa o pozemky zaujímala, keď v predmete jej podnikateľskej činnosti nebolo nič, čo by súviselo so spracovaním ovocia. Projekt výstavby ovocného sadu predložila pri jedinej prístupovej ceste do plánovanej zlatej bane pri Detve. Ak by ťažbu zlata v lokalite povolili, pozemok by podľa Marosza okamžite mnohonásobne stúpol na hodnote.



"Ovocné sady spoločnosti poslúžili nielen na získanie pozemkov, ale aj na ťahanie peňazí z eurofondov," vyhlásil šéf SPF. Firma WITOS dostala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) nenávratný príspevok vo výške takmer 174.000 eur na ovocný liehovar a pálenicu a ďalších 112.000 eur na výstavbu sadu. Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiek (MPRV) SR dostala dotácie na zelenú naftu.



"Je to síce legálne a zákonné, ale v tejto chvíli klauzuly kúpno-predajných zmlúv hovoria, že táto pôda bola predaná za účelom výsadby založenia ovocného sadu. Máme za to, že je a bol páchaný zo strany subjektov subvenčný podvod a preto vyzývame, aby sami prišli a vrátili túto pôdu. V opačnom prípade ich budú orgány činné v trestnom konaní kontaktovať a budú musieť čeliť možnému podozreniu zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu," vyhlásil Marosz.



"Nemám dôvod to vôbec komentovať. Vôbec neviem, o čom v tejto súvislosti hovoríte," reagoval na otázky súvisiace s prevodom pozemkov SPF bývalý premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico.