Pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie korešpondencie

Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme. Informoval o tom Martin Kormoš z odboru komunikácie a špeciálnych činností SPF.



Priblížil, že v súčasnosti sú už všetky právnické osoby a podnikatelia povinní mať aktivovanú elektronickú schránku a vykonávať úkony voči fondu a doručovať mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky. V prípade nedodržania elektronickej formy komunikácie SPF začne týchto žiadateľov upozorňovať na povinnosť elektronického doručovania písomností.



Fyzickým osobám – nepodnikateľom bude podľa neho SPF odpovedať elektronicky podpísanými záznamami v prípadoch, keď takíto žiadatelia doručia podanie do elektronickej schránky fondu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.



Upozornil, že sa pripravuje taktiež elektronické podpisovanie zmlúv za predpokladu, že druhou zmluvnou stranou bude niektorý z vyššie uvedených subjektov.



Avizoval, že s cieľom skvalitnenia a zjednodušenia elektronickej komunikácie so žiadateľmi SPF plánuje do konca tohto kalendárneho roka zverejniť na svojej internetovej stránke elektronické formuláre s možnosťou podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom.



Dodal, že ukončenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky elektronického podpisovania je naplánované do konca roka 2021, s predpokladom, že od 1. januára 2022 bude fond komunikovať s vyššie uvedenými typmi žiadateľov už len elektronicky.