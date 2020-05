Pozemkový fond ukončil rok 2019 s prebytkom 13,48 mil. eur

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončil minulý rok s prebytkom 13,48 milióna eur. Rozpočet fondu na rok 2019 bol pritom zostavený podľa metodiky ESA 2010 s plánovaným prebytkom 8,49 milióna eur. Vyplýva to z výročnej správy SPF, ktorú prerokovala a vzala na vedomie Národná rada (NR) SR.



Vlani podľa výročnej správy fond dosiahol nedaňové príjmy vo výške 32,49 milióna eur. Rozpočet nedaňových príjmov dosiahol plnenie na 107,2 %.



"Rozhodujúcimi príjmovými položkami fondu boli príjmy z vlastníctva – príjmy z prenájmu pozemkov a kapitálové príjmy z predaja pozemkov. Z hľadiska kapitálových príjmov bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť," spresnil pozemkový fond.



Skutočné výdavky fondu v roku 2019 bez finančných výdavkových operácií predstavovali sumu 19,01 milióna eur, teda plnenie bolo 87,1-percentné.



Parlament zároveň požiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, aby vykonal kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom SPF od roku 2014. Vyplýva to z doplňujúceho návrhu skupiny poslancov, ktorý rovnako plénum schválilo. "Po prerokovaní výročnej správy SPF za rok 2019 na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vzišlo množstvo otázok a nejasností v oblasti nakladania s majetkom štátu a s majetkom zvereným do správy SPF. Ostatná kontrola NKÚ bola vykonaná v roku 2011," odôvodnili poslanci.



Slovenský pozemkový fond bol zriadený zákonom o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. SPF je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.