Pozemná lanovka na Hrebienok vo V. Tatrách bude mimo prevádzky
Pozemná lanová dráha na Hrebienok bude opäť v prevádzke 14. novembra, keď plánujú vo Vysokých Tatrách otvoriť zimnú turistickú sezónu aj brány Tatranského ľadového dómu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 1. októbra (TASR) - Pozemná lanová dráha zo Starého Smokovca na Hrebienok vo Vysokých Tatrách je od stredy až do 13. novembra mimo prevádzky. Dôvodom je plánovaná technická údržba podvozkov vozňa číslo jeden. Hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda uviedol, že podvozky v stredu demontovali a odošlú ich priamo do dielní švajčiarskeho výrobcu na generálnu opravu.
„Základom bezpečnej prevádzky je pravidelná údržba. Podvozky čaká komplexná diagnostika, servis a výmena opotrebovaných dielov, aby sa následne zhruba po troch týždňoch vrátili späť ako nové. Opäť ich nasadíme na kabínu a lanovka bude pripravená na ďalšie roky. Je najlepšie, ak komplexnú technológiu urobí ten, ktorý tú lanovku vyrobil, je to garancia, že bude fungovať tak, ako má,“ uviedol Galajda s tým, že na nevyhnutnú technickú operáciu využívajú tradične obdobie mimo sezóny.
S prípravnými prácami začali ešte začiatkom týždňa, v utorok (30. 9.) dolaďovali detaily a v stredu kabínu odpojili od podvozkov. „Toto je pravidelná údržba, ktorá sa robí každých šesť rokov, medzitým sú iné údržby, ktoré si robíme tu na mieste, ale toto sa musí robiť špeciálne priamo vo Švajčiarsku s montérmi z Garaventy. Celý vozeň sa zdvihne a samotné podvozky sa zosunú dole, kde sa naložia a transportujú do závodu. Demontuje sa aj bubon zospodu, kde je vozeň uchytený ťažným lanom. Robíme to už piatykrát, je to už taká rutina," vysvetlil vedúci prevádzky lanovky Peter Zemčák. Počas šesťročného intervalu najazdí lanovka približne 100.000 kilometrov. Podvozky druhého vozňa prídu na rad o rok.
Nová pozemná lanovka premáva na trati medzi Starým Smokovcom a Hrebienkom od roku 2007. História trate však siaha ešte do začiatku 20. storočia. „Je to tatranská ikona, v roku 1908 bola súčasťou tatranskej železnice, ktorá sa rozbiehala. Bol to obrovský unikát, keď električka 20. decembra vyšla do Vysokých Tatier, pozemná lanovka začala svoju prevádzku ešte o tri dni skôr, takže bol to úžasný technologický boom, ktorý funguje dodnes,“ priblížil Ján Sabaka z občianskeho združenia Tatranské historické električky.
Cieľom združenia je obnoviť aj pôvodné vagóny, ktoré od roku 1970 na trati premávali takmer štyri dekády. Aktuálne sú uskladnené v areáli popradskej železničnej stanice a hoci chátrajú, nadšenci sa snažia nájsť im dôstojné miesto a vystaviť ich. „Prebiehajú rokovania, aby sme ich mohli vystaviť v Tatrách. S opravou nebude až taký problém, podarilo sa nám uchovať mnoho náhradných dielov, okien, dverí aj podláh,“ dodal Sabaka s tým, že vozne by mohli v budúcnosti využiť napríklad na reštauráciu prípadne ako detské ihrisko.
