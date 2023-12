Pozemný personál na španielskych letiskách plánuje novoročný štrajk

Madrid 14. decembra (TASR) - Odborové zväzy, ktoré zastupujú pozemný personál na španielskych letiskách, plánujú štrajkovať koncom decembra a začiatkom januára. Tvrdí to španielska letecká spoločnosť Iberia, ktorá patrí do skupiny International Airlines Group. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dva hlavné odborové zväzy v Španielsku, UGT a CCOO, vyzvali pracovníkov, aby sa zapojili do štrajku v období medzi 29. decembrom a 7. januárom, uviedla Iberia v stredu (13. 12.) večer a dodala, že výzva je "nezodpovedná".



"Štrajk, aký odbory zvolali na Vianoce, nenapraviteľne poškodzuje právo na dovolenku a opätovné stretnutie s rodinami a priateľmi," vyhlásila Iberia.



Pracovníci pozemných služieb, ako je manipulácia s batožinou, protestujú proti novým zmluvám.



Španielske komerčné letiská prevádzkuje štátom kontrolovaná spoločnosť Aena. Tá najala nových dodávateľov pre služby, ktoré predtým poskytovala Iberia na mnohých letiskách, čo nahnevalo odbory, aj keď sa noví dodávatelia zaviazali udržať všetkých pracovníkov a nemeniť pracovné podmienky. Iberia napadla nové zmluvy na súdoch.



Pozemný personál hrozil protestnými akciami aj 5. decembra a 10. decembra, ale tieto štrajky boli nakoniec odvolané. Oba odborové zväzy zatiaľ nereagovali na žiadosti o vyjadrenie.