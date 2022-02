Požiadať o zúčtovanie dane môže zamestnanec do 15. februára

Bratislava 1. februára (TASR) - Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov. Na blížiaci sa termín upozornila Finančná správa (FS) SR.



"Zamestnancom, ktorí mali v roku 2021 len príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, t. j. zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko nemali žiadny iný zdaniteľný príjem (napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia o to ale v stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Požiadať o vykonanie ročného zúčtovanie dane z príjmu môžu aj zamestnanci, ktorí mali v uplynulom roku viac zamestnávateľov. V tomto prípade vykoná ročné zúčtovanie posledný zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov tento zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec do 15. februára predložiť.



Pokiaľ zamestnanec doklady nepredloží, musí podať daňové priznanie do konca marca sám. Platí to ale iba v prípade, že mal v minulom roku zdaniteľné príjmy presahujúce 2255,72 eura.



Väčší výber má zamestnanec, ktorý si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa. Ten môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. O potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z predchádzajúcich zamestnaní môže zamestnanec požiadať najneskôr do 5. februára. Bývalí zamestnávatelia mu v takom prípade musia vystaviť potvrdenie do 10. februára.