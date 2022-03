Požiadavka Ruska na platby za plyn v rubľoch je pre G7 neprijateľná

Berlín 28. marca (TASR) - Ministri energetiky zo skupiny siedmich najbohatších ekonomík sveta (G7) v pondelok odmietli požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "nepriateľské" krajiny platili za ruský plyn v rubľoch. Vyhlásil to nemecký minister Robert Habeck po pondelňajšom rokovaní so svojimi partnermi zo skupiny G7, ktorej aktuálne predsedá Nemecko.



"Všetci ministri (energetiky) G7 sa zhodli, že ide o jednostranné a jasné porušenie existujúcich dohôd," povedal Habeck, nemecký minister hospodárstva a ochrany klímy novinárom po virtuálnej konferencii s ministrami energetiky G7.



Podľa neho by Putin túto požiadavku nevzniesol, keby nemal pocit, že je pritlačený "chrbtom k múru".



Ministri "znova zdôraznili, že uzatvorené zmluvy sú platné a spoločnosti by ich mali a musia rešpektovať. Platba v rubľoch je neprijateľná a vyzývame dotknuté spoločnosti, aby nevyhoveli Putinovej požiadavke," uviedol Habeck.



"Putinov pokus rozdeliť nás je zrejmý, ale, ako môžete vidieť z tejto veľkej jednoty a odhodlania, nedáme sa rozdeliť," dodal Habeck.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.