Požiadavky na tranzit plynu do Európy cez stanicu Sochranovka klesli

Kyjev/Bratislava 11. mája (TASR) - Požiadavky na tranzit plynu do Európy cez jeden z kľúčových vstupných bodov na ukrajinskom území, stanicu Sochranovka, pre stredu padli na nulu, ukázali údaje ukrajinského prevádzkovateľa plynovodov GTSOU. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kyjev už v utorok (10. 5.) varoval, že dodávky touto trasou sa zastavia. Cez tranzitný bod Sochranovka sa prepravuje približne tretina plynu, ktorý cez Ukrajinu smeruje do Európy.



GTSOU v utorok deklaroval "vyššiu silu" (force majeure) a uviedol, že od stredy sa zastavia dodávky plynu cez Sochranovku. Ako dôvod zastavenia dodávok uviedol aktivity ruských okupačných síl. Tento plynovod totiž vedie cez Luhanskú oblasť, ktorej časť majú pod kontrolou ruskí separatisti. GTSOU tiež navrhol, aby Rusko presunulo dodávky na inú trasu.



Ruský koncern Gazprom, ktorý má monopol na prepravu ruského plynu cez plynovody, však uviedol, že presmerovanie celého objemu do vetvy cez stanicu Sudža, ako navrhuje GTSOU, je "technicky nemožné".



Požiadavky na prepravu ruského plynu do Európy cez stanicu Sudža dosiahli v stredu takmer 72 miliónov kubických metrov (m3). V utorok dosiahol celkový objem ruského plynu smerujúceho cez Ukrajinu do Európy 95,8 milióna m3.