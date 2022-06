Požiar v závode na LNG v USA prerušil dodávky do Európy a Ázie

Houston 9. júna (TASR) - Požiar v závode americkej spoločnosti Freeport, ktorý je jedným z najväčších exportných závodov na výrobu skvapalneného zemného plynu (LNG), spôsobí meškanie dodávok do Európy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Očakáva sa, že odstávka potrvá najmenej tri týždne, čo vyvolá ďalší stres na kontinente, ktorý sa snaží postupne ukončiť svoju závislosť na dodávkach komodity z Ruska.



Výpadok v závode na pobreží Mexického zálivu v Texase, ktorý sa podieľa približne 20 % na spracovaní LNG v USA, sa začal v stredu výbuchom na jeho zariadení. To spustilo poplach medzi hráčmi na trhu, ktorí už zápasia so zníženými dodávkami z Ruska a oživujúcim sa dopytom v Ázii.



Závod v minulosti posielal väčšinu svojich nákladov do Ázie, najmä do Japonska a Kórey, ale ruská invázia na Ukrajinu presunula dodávky z Ázie do Európy.



Trojtýždňová odstávka bude znamenať stratu približne 13 – 15 nákladov. Trh by sa s tým mohol vyrovnať tak, že by potenciálne stiahol nejaké objemy zo skladov, uviedol zdroj oboznámený so situáciou. Predĺženie odstávky však predstavuje riziko.



Výpadok dodávok z USA sa navyše zhoduje s údržbou ruského plynovodu Nord Stream 1 a tiež údržbou niektorých nórskych plynárenských zariadení.



V Európe sa ceny plynu vo štvrtok ráno zvýšili až o pätinu pre obavy, že stratené dodávky z USA by mohli stresovať tamojší trh, ktorý už teraz zápasí s nižšími dodávkami z Ruska. Ceny sa neskôr v priebehu dňa ochladili.



Japonsko zvyčajne dováža v júni 6-7 % LNG zo Spojených štátov, pričom LNG z Freeportu predstavuje najmenej polovicu tohto objemu. Južná Kórea v predchádzajúcich rokoch doviezla v júni v priemere 20 % LNG z USA.



Tento rok však došlo k výrazným zmenám. Približne 70 % mesačných dodávok Freeportu v uplynulých týždňoch smerovalo do Európskej únie, Británie aj Turecka.