Požiarnu ochranu v atómových elektrárňach zabezpečí Petrolservis

Bratislava 31. júla (TASR) – Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru v atómových elektrárňach Mochovce a Jaslovské Bohunice zabezpečí združenie spoločností Petrolservis a Petrolservis – Fire Servis. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. Súčasťou zákazky je aj požiarna ochrana priestorov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS).



Slovenské elektrárne zaplatia počas ôsmich rokov za prevádzkovanie hasičských útvarov viac ako 47,1 milióna eur, pričom cena bola jediným kritériom na určenie víťaza súťaže. Do tej sa však združenie firiem Petrolservis prihlásilo ako jediný účastník.



Spoločnosť Petrolservis - Fire Servis má podľa portálu FinStat od 50 do 99 zamestnancov a jej zisk v posledných dvoch rokoch vzrástol na 240.340 eur v roku 2021 z 41.624 eur v roku 2019. Tržby spoločnosti sa od roku 2017 pohybujú nad 1,5 miliónom eur a vlani firma zaevidovala tržby vo výške 1,97 milióna eur. Medziročne išlo o mierny pokles z 2,2 milióna eur v roku 2020.