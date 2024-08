RADÍME: Požičanie auta v zahraničí je výhodnejšie dohodnúť online

Bratislava 20. augusta (TASR) - Požičanie auta počas dovolenky v zahraničí na dlhší čas je výhodnejšie dohodnúť online. Zákazník tak môže získať výhodnejšiu cenovú ponuku a tiež má dostatok času vopred sa oboznámiť s nájomnou zmluvou i obchodnými podmienkami. Na čo si dať pozor pri výbere vozidla i autopožičovne poradila spotrebiteľská organizácia dTest.



"Tlak, ktorý na zákazníkov môžu vyvinúť autopožičovne priamo na mieste, spoločne s tým, že sa spotrebiteľ nachádza v cudzej krajine, kde môže nastať aj jazyková bariéra, môže viesť k uzavretiu zmluvy, ktorá je pre spotrebiteľa nevýhodná," uviedla riaditeľka dTest Eduarda Hekšová. Spresnila, že pri online rezervácii si môže spotrebiteľ jednoducho overiť dôveryhodnosť autopožičovne na internete a prečítať skúsenosti iných zákazníkov.



Spotrebiteľská organizácia upozornila, že autopožičovňa nemusí požičať konkrétny model auta, ktorý bol vyobrazený pri cenovej ponuke, musí však poskytnúť vozidlo rovnakej triedy ako zobrazený model. Spotrebiteľom odporučili, aby sa vopred oboznámili s tým, akej triedy autá požičovňa ponúka.



Pozornosť podľa dTestu treba venovať tiež rozsahu a výške poistenia vozidla. Zamerať sa treba najmä na poistné limity a výšku spoluúčasti v prípade dopravnej nehody. "V rámci rozsahu poistenia je dobré si overiť, či poistenie zahŕňa aj poistenie čelného skla alebo či je vozidlo poistené proti krádeži. Dôležité je tiež zoznámiť sa s podmienkami vrátenia vozidla. Tie môžu upravovať napríklad maximálny denný limit najazdených kilometrov alebo to, v akom stave má byť nádrž vozidla pri jeho vrátení," priblížila Hekšová.



Spotrebitelia by si tiež mali vopred overiť, či autopožičovňa požaduje debetnú alebo kreditnú kartu. Podľa dTestu niektoré požičovne áut vyžadujú iba kreditnú kartu, na ktorej zablokujú depozit s určitou sumou. Sumu po vrátení vozidla bez poškodení zákazník dostane naspäť. Požičať si auto možno aj s debetnou kartou, vtedy však treba dokúpiť aj plné havarijné poistenie, ktoré môže transakciu predražiť, upozornila spotrebiteľská organizácia.



Pri požičaní auta v zahraničí sa treba tiež rozhodnúť, kto bude uvedený ako vodič vozidla. Zmluvne je síce možné zabezpečiť viac vodičov, ktorí môžu auto šoférovať, avšak to môže zvýšiť výšku poistného i samotnú cenu prenájmu vozidla. Zvýšiť sumu poistného či stanoviť špeciálny poplatok si môžu autopožičovne aj v prípade, ak ide o mladšieho vodiča, väčšinou do 25 rokov, alebo naopak staršieho nad 65 rokov, upozornil dTest.



Spotrebiteľská organizácia tiež poradila pri prevzatí dobre skontrolovať funkčnosť vozidla. Pri prípadných nedostatkoch na aute treba pri požičaní trvať na ich zapísaní do odovzdávacieho protokolu, ideálne si ich aj všetky pri prevzatí vozidla odfotiť.