Pozícia Slovenska pri investíciách do infraštruktúry slabne

Bratislava 17. decembra (TASR) - Krajiny strednej a východnej Európy poskytujú investorom príležitosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, rozširovania letísk a elektrifikácie dopravy. Môže za to zvyšujúce sa ekologické povedomie a skutočnosť, že vlády využívajú v tejto oblasti proaktívne politiky. Informuje o tom správa spoločnosti CMS Index infraštruktúry 2019: Bridging Continents.



Zo správy vyplýva, že trh v strednej a východnej Európe rýchlo napreduje a región sa môže pochváliť najvyšším rastom osobnej dopravy v Európe. Krajiny predstavujú okrem iného aj nové projekty do rozširovania letísk.



Pozícia Slovenska sa v indexe infraštruktúry za posledné dva roky zhoršila o deväť miest. Slovensko tak obsadilo 24. miesto, pričom Poľsko skončilo na 19. mieste a Česká republika na 23. mieste. Najhoršie z krajín V4 dopadlo Maďarsko s 28. miestom.



"Aj keď Slovensko v rebríčku pokleslo, krajina spustila významné investície do infraštruktúry. Začiatkom roka sa začalo budovať zariadenie na prepravu plynu medzi Slovenskom a Poľskom. Projekt je budovaný v spolupráci medzi slovenským prevádzkovateľom Eustream a jeho poľským partnerom spoločnosťou Gazsystem," vysvetľuje partnerka v advokátskej kancelárii CMS Petra Čorba Stark.



V rovnakom období prejavila slovenská vláda záujem o zabezpečenie podmienok na ľahšiu prepravu zemného plynu z Azerbajdžanu do Európskej únie. Obe vlády momentálne rokujú o spolupráci tak v energetike, ako aj v doprave, poľnohospodárstve a oblasti cestovného ruchu.



Podľa nej po dlhej dobe sa na Slovensku spúšťa aj nový projekt v oblasti verejno-súkromného partnerstva, PPP projekt na výstavu novej väznice v Rimavskej Sobote. Tieto projekty sú ekonomicky výhodné, rýchlejšie sa dokončujú a dodržiavajú sa stanovené rozpočty. Riziko, že sa projekt predraží, nesie totiž takmer vždy súkromný partner. Verejný partner platí len vtedy, ak je služba dodaná v dohodnutej kvalite.



Krajiny regiónu zaznamenávajú pokrok oblasti elektrických vozidiel. Výrazne totiž rastie dopyt po týchto vozidlách. Nemecká spoločnosť Ionity v spolupráci s firmou Shell predstavila v minulom roku projekt nabíjacích staníc.



"Ide o projekt, ktorý zabezpečí vybudovanie najväčšej ultrarýchlej siete nabíjacích staníc v 24 európskych krajinách vrátane Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Podporu súkromným investíciám v oblasti nových technológií a čistej energie dávajú aj miestne vlády a investori sú tak motivovaní investovať do tohto moderného odvetvia," hovorí partner a vedúci real estate tímu CMS Slovensko Michal Huťan.



Ako ďalej uviedol, aj Slovensku sa v poslednom období darí úspešne implementovať do praxe svoj akčný plán rozvoja elektromobility schválený vládou v marci 2019, predovšetkým zmenou legislatívy v oblasti dotácií na podporu nákupu elektrických áut a plug-in hybridov, ako aj budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Hoci mnohí by zrejme ocenili aj väčšiu mieru finančnej podpory, najmä v oblasti budovania nabíjacích staníc.