Pôžička krytá ruskými aktívami je rozhodujúca pre rozpočet Ukrajiny

Kyjev 14. júna (TASR) - Rozhodnutie lídrov skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) poskytnúť Kyjevu pôžičku vo výške 50 miliárd USD (46,36 miliardy eur) zabezpečenú úrokmi zo zmrazených ruských aktív umožňuje Ukrajine naplánovať si rozpočet na rok 2025. Uviedol to v piatok minister financií Serhij Marčenko. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Západná pomoc je pre Kyjev životne dôležitá na vybalansovanie jeho účtov, keďže od rozsiahlej ruskej invázie pred viac ako dvoma rokmi nalieva peniaze do obrany. Ukrajinská centrálna banka v roku 2025 očakáva zahraničné financovanie vo výške 25 miliárd USD.



Bez rozhodnutia G7 by Ukrajina mala v roku 2025 problémy nielen z hľadiska vojenských výdavkov, ale aj sociálnych, povedal Marčenko v národnej televízii.



Zatiaľ čo technické detaily mechanizmu zatiaľ neboli stanovené, lídri G7 dosiahli na samite v Taliansku politickú dohodu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že do úverového balíka prispejú všetky krajiny G7.



Ukrajina by mala byť schopná získať určité financovanie v rámci mechanizmu už v roku 2024, povedal Marčenko.



Dodal, že partneri vypočuli výzvy Kyjeva, aby mu umožnili použitie peňazí na všetky druhy výdavkov.



Doposiaľ sa rozpočtová podpora od západných partnerov používala len na pokrytie sociálnych výdavkov. Ukrajina financuje svoje vojenské potreby z vlastných rozpočtových príjmov.



(1 EUR = 1,0784 USD)