Bratislava 10. decembra (TASR) – Prípadnú pôžičku na vianočné darčeky si treba dôkladne premyslieť. Odporúčajú to odborníci z Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS). Prieskumy totiž varujú pred zadlženosťou Slovákov. Sú ochotní zadlžiť sa len pre to, aby si nakúpili viac darčekov.



"Tohtoročné Vianoce budú iné. Máme za sebou veľmi náročný rok poznamenaný pandémiou COVID-19. Takmer polovica domácností na Slovensku prišla o časť svojich príjmov," poznamenal viceprezident asociácie Pavol Jakubov.



Ak sa už spotrebitelia rozhodli pre úver či pôžičku na darčeky, odborníci odporúčajú dôkladne si premyslieť, akú sumu dokážu reálne každý mesiac splácať, a to obzvlášť, ak už nejaký úver čerpajú. "Spravte si zoznam všetkých príjmov a výdavkov a mesačný rozpočet, ktorý dokážete dodržať," poznamenali experti.



Keď sa niekto rozhodne pre úver, pravdepodobne uvažuje nad nákupom daru s vyššou cenou, vtedy si treba overiť ponuky od rôznych predajcov a rozhodnúť sa pre najvýhodnejšiu kúpu.



Porovnať je potrebné aj ponuky rôznych bánk a splátkových spoločností. "Pre správne porovnanie si všímajte ukazovateľ RPMN. Ide o ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá udáva, aké percento zo svojej pôžičky musíte uhradiť za jeden rok," vysvetlili odborníci s tým, že tento ukazovateľ zohľadňuje nielen úrok z požičanej sumy, ale i ďalšie náklady, ako poplatky súvisiace s poskytnutím úveru, poplatok za úverový účet, poistenie úveru a podobne.



Pred podpisom úverovej zmluvy si ju treba dôkladne prečítať, prípadne požiadať o vysvetlenie. "Svoje záväzky uhrádzajte vždy načas," pokračujú odborníci s tým, že ak sa vyskytne nečakaná udalosť a spotrebiteľ nedokáže uhradiť splátku, treba hneď kontaktovať banku. "Ak nebudete schopný dlhodobo splácať, vyhnite sa jednoduchým a krátkodobým riešeniam, ako sú ďalšie úvery či populárny osobný bankrot," dodali experti.



Ak už sa spotrebiteľ dostal do rúk inkasnej spoločnosti, platí zásada komunikácie, že treba pravdivo vysvetliť svoju situáciu a snažiť sa dohodnúť na splátkach. "Ešte raz si zvážte, či je naozaj nutné brať si pôžičku na nákup vianočných darčekov. Možno stačí len nabrať odvahu a zmeniť staré zvyky, nech vám radosť z Vianoc nepokazia dlhé a vysoké splátky," uzavreli odborníci.