Pôžičky britského verejného sektora klesli menej, ako sa čakalo

Londýn 21. septembra (TASR) - Pôžičky britského verejného sektora v auguste klesli, ale menej, ako ekonómovia odhadovali. A zostávajú stále vysoké v dôsledku nákladných opatrení na podporu ekonomiky počas ochorenia COVID-19 a nárastu úrokov z dlhu. Ukázali to v utorok oficiálne údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne čisté pôžičky verejného sektora, bez štátom kontrolovaných bánk, sa v auguste 2021 znížili medziročne o 21 % na 20,5 miliardy libier (23,92 miliardy eur), uviedol ONS.



Analytici však očakávali, že klesnú viac, na 15,6 miliardy GBP. Tohoročný augustový schodok je zároveň druhý najväčší od začiatku záznamov, po deficite 26 miliárd BP v auguste minulého roka.



Na verejné financie mali negatívny vplyv núdzové opatrenia spojené s ochorením COVID-19. V období od začiatku apríla do konca augusta dosiahli pôžičky 93,8 miliardy GBP, čo je druhá najvyššia finančná čiastka za obdobie apríl-august od začiatku týchto záznamov v roku 1993.



ONS v utorok uviedol tiež, že ročný deficit sa zvýšil viac, ako sa očakávalo. Núdzová pandemická podpora posunula pôžičky vo finančnom roku, ktorý sa končí v marci 2022, na 325,1 miliardy GBP. To je viac ako 298 miliárd GBP v predchádzajúcom odhade.



Revidovaný údaj predstavuje 15,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) Británie, čo je najviac od konca druhej svetovej vojny v roku 1945, keď deficit dosiahol 22,4 % HDP.



ONS dodal, že táto revízia bola spôsobená odpismi štátom podporovaných núdzových pôžičiek počas pandémie.



(1 EUR = 0,85705 GBP)