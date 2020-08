Požičovňa elektriny zatiaľ na strednom Slovensku nebude

Bratislava 16. augusta (TASR) – Vyrobiť elektrickú energiu v obnoviteľných zdrojoch, prebytky poskytnúť do siete a v čase, keď slnko nesvieti, si požičanú elektrickú energiu bezplatne odobrať - tento scenár, ktorý pre malé domáce zdroje ponúkajú alternatívni dodávatelia energií, si už môžu vyskúšať majitelia fotovoltických panelov na západnom a východnom Slovensku. Na strednom Slovensku však distribučná spoločnosť pre možné zaťaženie distribučnej sústavy túto možnosť neposkytuje.



"Požičovňa elektriny má za sebou prvé dva mesiace prevádzky, takže je možné vyhodnotiť jej fungovanie. Môžeme povedať, že evidujeme dokonca aj klientov, ktorí si vďaka požičiavaniu elektriny dokážu pokryť celú svoju spotrebu. V priemere je to na úrovni takmer 60 percent," uviedol Martin Semrič, portfólio manažér alternatívneho dodávateľa energií Magna Energia.



Firma považuje za nešťastné, že takéto riešenie nemôžu využiť domácnosti na strednom Slovensku. "Regionálna distribučná spoločnosť im neumožňuje dodávať elektrinu do siete, takže nám ju nemôžu požičať a my im ju neskôr nemôžeme vrátiť. Časť produkcie ich fotovoltických panelov teda vychádza nazmar a po zotmení musia platiť za elektrinu, ktorú mohli mať zadarmo," uviedol Semrič. Takýto prístup podľa neho odporuje snahám štátu o zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na spotrebe elektriny na Slovensku.



Hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš však upozornil, že ide o malé a lokálne zdroje elektrickej energie. "V obidvoch prípadoch bolo cieľom zákonodarcu umožniť budovanie výrobných zariadení v mieste spotreby, aby sa zbytočne nezaťažovala distribučná sústava. Tento koncept je plne v súlade s európskou legislatívou, ktorá tiež podporuje výrobu elektriny v mieste spotreby," uviedol.



Z toho dôvodu SSD podľa Gejdoša zatiaľ neumožňuje týmto výrobcom dodávať elektrinu do sústavy, aby ju nezaťažovali a aby ju primárne využívali v mieste spotreby. "O týchto technických podmienkach boli žiadatelia informovaní vopred, čiže ešte pred vybudovaním malého alebo lokálneho zdroja, pričom s nimi súhlasili. V prípade časového nesúladu výroby a spotreby môžu všetci výrobcovia vyrobenú elektrinu uskladniť vo svojej batérii a spotrebovať neskôr. To im prinesie úsporu nielen na platbe za komoditu, ktorá sa uvádza v článku, ale aj na poplatkoch za distribúciu elektriny," dodal hovorca.