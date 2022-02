Pozitívny na cestách

Bratislava 2. februára (OTS) - Keď vám v zahraničí vyjde pozitívny test na Covid-19 a musíte zostať nútene v karanténe, kto vám uhradí náklady na pobyt? Preplatí vám poisťovňa storno letenky či lístky na vlak?



Povinná karanténa, extra náklady na ubytovanie a ďalšie výdavky na lieky a cestu domov. Aj to sú následky prípadov, kedy klientom v zahraničí vyšiel pozitívny test na COVID-19. Našťastie pre nich, mali zakúpené cestovné poistenie od poisťovne Groupama, ktorého súčasťou je aj krytie tohto ochorenia a ďalších súvisiacich nákladov.



Prípad z praxe

„Klient nám nahlásil, že mal pred odletom zo Švédska domov pozitívny test počas kontroly na letisku. Musel teda absolvovať povinnú karanténu priamo v Štokholme. Po pár dňoch hlásil mierny priebeh ochorenia, potreboval si kúpiť lieky, predĺžiť pobyt v hoteli a nové letenky, aby sa po skončení karantény mohol vrátiť späť na Slovensko,“ opisuje prípad produktová manažérka poisťovne Groupama, Denisa Bačová. Celkovo táto „predĺžená dovolenka“ klienta vrátane ubytovania, liekov, novej letenky späť a cesty z viedenského letiska na Slovensko, vyšla na 839 EUR.



Keď sa poistenie oplatí

Pre porovnanie, za cestovné poistenie vrátane krytia Covid-19 na 7 dní vo Švédsku klient platil 16 EUR. „Keď sa pozrieme na výdavky pri ochorení, karanténe a predĺžení pobytu, je to naozaj neporovnateľná suma. Ak by klient takéto poistenie nemal, všetky tieto výdavky by musel platiť z vlastného vrecka, čo by mu dovolenku výrazne predražilo,“ dodáva D. Bačová.



O cestovnom poistení, ktoré zahŕňa aj krytie Covid-19

Pre bezpečné cestovanie do zahraničia môžu klienti využiť cestovné poistenie od Groupamy, ktoré v rámci balíka Exclusive zahŕňa krytie Covid-19. Samozrejmosťou je krytie liečebných nákladov v súvislosti s týmto ochorením, a to aj v rizikových krajinách. Navyše je v balíku Exclusive zahrnuté aj krytie nákladov na ubytovanie z dôvodu povinnej karantény, nákladov na dopravu späť do SR, či nákladov na dopravu v súvislosti s predčasným návratom domov z dôvodu meniacich sa opatrení na hraniciach. Súčasťou je aj automatické predĺženie platnosti poistenia počas trvania karantény.