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Pozmeňujúci návrh o presune prípravy nových eurofondov stiahnu
O stiahnutí pozmeňujúceho návrhu informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je predkladateľom zákona o deradikalizácii.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Pozmeňujúci návrh koaličného poslanca Erika Vlčeka (Hlas-SD) k vládnemu zákonu o deradikalizácii stiahnu. Mal priniesť presun prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. O stiahnutí pozmeňujúceho návrhu informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je predkladateľom zákona o deradikalizácii. Avizoval však, že túto zmenu predložia samostatne.
„Vzhľadom na to, ako sa včera spustila diskusia - a zákon o deradikalizácii považujem za kľúčový - chcem, aby nadobudol účinnosť čo najskôr, tak som požiadal, respektíve sme poprosili, aby sme stiahli tento pozmeňujúci návrh, ktorý sme predkladali z hľadiska urgencie a prípravy nového plánu odolnosti,“ uviedol Drucker v pléne Národnej rady (NR) SR.
Zároveň odmietol, že by pozmeňujúci návrh bol prílepkom. Upozornil, že aj hlavný návrh otváral kompetenčný zákon. „Išlo o rozširujúci doplňujúci návrh. To bol dôvod, prečo sa to tam dalo,“ doplnil minister. Na zmene, ktorú mal priniesť pozmeňujúci návrh, však stále trvá. Je podľa neho dôležitá a potrebná. Avizoval preto, že ju predložia ako osobitný, samostatný návrh.
Zákon o deradikalizácii je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. V utorok (24. 11.) k nemu predložil Vlček pozmeňujúci návrh. Ten kritizoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Zároveň vyčítal, že na ňom nebola v koalícii dohoda. Opozícia zase namietala postup, teda to, že takáto zmena ide cez pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorý s ňou nesúvisí.
„Vzhľadom na to, ako sa včera spustila diskusia - a zákon o deradikalizácii považujem za kľúčový - chcem, aby nadobudol účinnosť čo najskôr, tak som požiadal, respektíve sme poprosili, aby sme stiahli tento pozmeňujúci návrh, ktorý sme predkladali z hľadiska urgencie a prípravy nového plánu odolnosti,“ uviedol Drucker v pléne Národnej rady (NR) SR.
Zároveň odmietol, že by pozmeňujúci návrh bol prílepkom. Upozornil, že aj hlavný návrh otváral kompetenčný zákon. „Išlo o rozširujúci doplňujúci návrh. To bol dôvod, prečo sa to tam dalo,“ doplnil minister. Na zmene, ktorú mal priniesť pozmeňujúci návrh, však stále trvá. Je podľa neho dôležitá a potrebná. Avizoval preto, že ju predložia ako osobitný, samostatný návrh.
Zákon o deradikalizácii je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. V utorok (24. 11.) k nemu predložil Vlček pozmeňujúci návrh. Ten kritizoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Zároveň vyčítal, že na ňom nebola v koalícii dohoda. Opozícia zase namietala postup, teda to, že takáto zmena ide cez pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorý s ňou nesúvisí.